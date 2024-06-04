بالأسماء.. نقل وتعيين رؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء

أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة أنه يجرى حاليا دراسة واصدار قرارات نقل وتعيين لرؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء ، وذلك وفقا لمعدلات الأداء و رؤية وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر للفترة المقبلة.

وفي هذا السياق أعلن المصدر عن الآتى:

تعين المهندس طارق عبد الشافي رئيسا المجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بدلا من المهندس مدحت فوده رئیس مجلس الإدارة السابق.

وتعين المهندس بهجت عبد الحليم رئيس قطاعات شبكات الجيزة لرئاسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

و تكليف المهندس محمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء لرئاسة مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء .

كما تضمن القرار تكليف المهندس محمد الباتع رئيس قطاعات الإنتاج بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء لشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وأشار المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي مازال لديها الكثير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة ، فيما يخص التغييرات المزمع إجراؤها لقيادات الكهرباء، وفقا لما تم دراسته من تقارير، لافتاً إلى أن التغييرات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورؤيتها لمتطلبات المرحلة القادمة .