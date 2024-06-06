طفرة في صادرات مصر الزراعية نتيجة المشروعات العملاقة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا.

وأضاف "القصير" ان صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

القصير أشار ايضا الى توجيهات فخامة الرئيس في تطوير منظومة الحجر الزراعى وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر وقال أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

إجمالي الصادرات

وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي

واشار التقرير الى ان إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 978 ألف 112 طن، بالإضافة إلي تصدير 862 ألف 226 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 96 ألف و286 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 82 الف و 333طن، واحتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 63 ألف و337 طن، في حين احتل العنب على المركز السادس في الصادرات بإجمالي 42 ألف و 320 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الف و325 طن.

احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالي 21 الف و224 طن، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 15 الف و288 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 الف و 71 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طن.