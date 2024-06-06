تقنين 13 طلب في إجتماع اللجنة العليا لأملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة العليا رقم 126 للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة ، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة وسمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية، وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.

ناقش المحافظ "خلال الاجتماع" مؤشرات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم الموافقة على 13طلباً "9 طلبات جديدة + 4 إعادة عرض" ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن " إلى أكثر من 5000 طلبا، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 3716عقداً (2959عقد مباني+ 757زراعة فيما يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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