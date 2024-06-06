الخميس 06 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تقنين 13 طلب في إجتماع اللجنة العليا لأملاك الدولة ببني سويف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة العليا  رقم 126  للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة ، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة وسمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية، وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.

ناقش المحافظ "خلال الاجتماع" مؤشرات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم الموافقة على 13طلباً "9 طلبات جديدة + 4 إعادة عرض" ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن " إلى أكثر من 5000 طلبا، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 3716عقداً (2959عقد مباني+ 757زراعة  فيما يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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الجريدة الورقية