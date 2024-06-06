الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة يرد على تصريح مريم مصطفى عن العامرى فاروق

محمد شبانة
محمد شبانة

أشاد الإعلامي محمد شبانة بالتصريحات التي أدلت بها مريم مصطفى لاعبة الكرة الطائرة بنادي الزمالك والتي أكدت خلالها احترامها وتقديرها للراحل العامري فاروق.

txt

شبانة: اقترح إطلاق اسم الخطيب على استاد الأهلي الجديد

txt

جلسة طارئة بين الخطيب وكولر لحسم الملفات الشائكة في الأهلي

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تصريحات مريم مصطفى والتي نفت فيها الشماتة في موت العامري وتأكيدها بشعورها بالحزن والصدمة بعد وفاته ما هو انعكاس طبيعي للروح الرياضية حتى وإن وجدت خلافات سابقة.

وأتم شبانة بأن مثل هذه التصريحات هي التي يجب إبرازها لتجنب الفتن في ظل الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزيد الاحتقان بين الجماهير.

الجريدة الورقية