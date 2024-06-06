شبانة يرد على تصريح مريم مصطفى عن العامرى فاروق

أشاد الإعلامي محمد شبانة بالتصريحات التي أدلت بها مريم مصطفى لاعبة الكرة الطائرة بنادي الزمالك والتي أكدت خلالها احترامها وتقديرها للراحل العامري فاروق.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تصريحات مريم مصطفى والتي نفت فيها الشماتة في موت العامري وتأكيدها بشعورها بالحزن والصدمة بعد وفاته ما هو انعكاس طبيعي للروح الرياضية حتى وإن وجدت خلافات سابقة.

وأتم شبانة بأن مثل هذه التصريحات هي التي يجب إبرازها لتجنب الفتن في ظل الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزيد الاحتقان بين الجماهير.