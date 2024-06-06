شبانة: اقترح إطلاق اسم الخطيب على استاد الأهلي الجديد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مشروع القرن للنادي الأهلي هو نقلة استثمارية سيعرف الجميع قيمتها بعد خمس سنوات قادمة، مشيرًا إلى أن استاد النادي والمول التجاري والمحلات والمستشفى والفندق والمتحف والجامعة والمدرسة، سيكون مشروع تجاري قبل أن يكون رياضي.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة etc: "الأهلي ضامن (الزبون) لأن جماهيره بالملايين، وسوف يتم بناء المشروع خلال خمس سنوات، والنادي لن يتكبد أي فلوس مطلقا من خزينته، وسيكون بنظام الـBot.. حتى الحفل الذي أقيم بالأمس النادي لم يدفع فيه أي أموال".

وأضاف: "هناك تحالف يضم 16 شركة، تحت تحالف يضم شركة القلعة الحمراء للمنشأت الرياضية بقيادة محمد كامل، من أجل تحقيق المكاسب المالية، جميع الشركات ترغب في تحقيق ارباح، وهذا المشروع سيكون كبير جدًا بشكل مختلف، هناك أندية قامت بإنشاء استادات تمتلكها الحكومة، ولأول مرة سيكون هناك استاد يمتلكه نادي وهو الأهلي".

وزاد: "الأمور قد تكون عادية بالنسبة للبعض، هناك ملاعب تقوم بإنشائها الدولة مثل استاد بورسعيد، لكن هذا الاستاد سيكون للنادي الأهلي الذي سوف يتحكم في كل شئ وسيجلب له إيرادات ضخمة، وعندما ينتهي الاهلي من المشروع، سيصبح مثل أندية في أوروبا تمتلك مشروعات ضخمة مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وغيرها".

وأكمل: "التحالف يضم شركات مصرية واماراتية، والبناء سوف يتم بسواعد مصرية، وكل العمال والخامات من مصر، وهي نقطة مهمة للاقتصاد المصري، وهو يتماشى مع سياسة الدولة في تنمية الاستثمار بوجه عام والاستثمار الرياضي بوجه خاص".

وتابع: "إبراهيم العرجاني رجل الأعمال سيكون له دورًا في بناء استاد الأهلي، وقصدت أن أذكر اسمه في ظل ما يثار حوله في السوشيال ميديا".

وأكد: "الأندية العالمية تحتاج لمشروعات ضخمة مثلما فعل ريال مدريد عندما قام بتطوير ملعبه، وبيريز رئيس جمهورية الكرة في العالم، وهو نموذج للنجاح، ونتمنى أن تحذو الأندية الشعبية حذو الأهلي وتعظم الإيرادات من أجل النجاح الفني والمالي والإداري.. لن يكون هناك نجاح فني لأي فريق بدون وجود إيرادات".

وتابع: "اقترح على مسئولي الأهلي تسمية الاستاد باسم الخطيب (استاد الخطيب) وهذا حقه تمامًا، مثلما تم تسمية ملعب النادي بالجزيرة باسم مختار التتش، وملعب الزمالك بـ حلمي زامورا، وملعب المقاولون العرب بـ عثمان أحمد عثمان".

وأوضح: "الخطيب يستحق أن يطلق اسمه على استاد الأهلي، هذا تخليد لأسطورة محمود الخطيب، فهو ليس أسطورة في كرة القدم فقط، بل أصبح أسطورة في الأمور الاقتصادية، واعتقد أنه سيكمل لدورة رئاسية ثالثة من أجل تحقيق مشروع الاستاد وسيقوم بافتتاح هذا الانجاز الضخم في عهده.. وهو يستحق".

وأضاف: "الأهلي يجني ثمار الاستقرار الإداري ووجود مسئولين مميزين في الإدارة على مدار سنوات كثيرة، والخطيب حافظ على الإرث، وأتمنى أن يختتم مرحلته في رئاسة الأهلي بأهم حدث في تاريخ النادي وهو إنشاء الاستاد.. وأتمنى أن يلاقي المقترح صدى لدى مجلس الإدارة بإطلاق اسم الخطيب على استاد النادي الجديد".

وختم: "من ينمي ويبني في مصر يستحق أن نقول له (تعظيم سلام) وأتمنى أن نستغل ابراهيم العرجاني وشركاته وعلاقاته في 20 الف مشروع، ولابد أن تسير كل الأندية على خطى الأهلي، ومنهم نادي الزمالك الذي يستطيع القيام بنفس المشروعات، اتمنى من حسين لبيب وضع خطة استثمارية طويلة المدى لتطوير الزمالك، ويبدأ بفرع النادي في أكتوبر ويضع خطة زمنية ثم الاستثمار في المزيد من المشروعات الآخرى".