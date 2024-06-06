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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جلسة طارئة بين الخطيب وكولر لحسم الملفات الشائكة في الأهلي

الخطيب و كولر
الخطيب و كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن جلسة منتظرة قريبا بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و مارسيل كولر المدير الفني للفريق قبل سفر الخطيب في رحلة علاجية لحسم أمر الراحلين عن الفريق والقادمون الجدد خلال الموسم المقبل.

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واضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الجلسة ستشمل حسم أمر المدير الفني في الرباعي محمد الشناوي وبيرسي تاو وديانج ومحمد عبد المنعم في حال وصول عروض رسميه لهم سواء بالتمسك بهم أو الموافقة على رحيلهم.

واكمل شبانه بأنه خلال الجلسة سيتم حسم أمر التعاقد  الثلاثي يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري والبوركيني محمد كوناتي والجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة بخلاف بعد المراكز التي يرغب كولر في تدعمها.

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