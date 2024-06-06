تطهير 62 مروقا و42 خزانا ارضيا بـ85 محطة مياه شرب بسوهاج

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج خطتها الدورية لغسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية بمحطات إنتاج المياه والتى تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمي، والرمل، والشوائب الأخرى مما يضمن ذلك جوده المياه المنتجة من المحطة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وأضاف إن الغسيل الدورى لعدد 38مروق و23خزان ارضى بعدد 13 محطة مياه سطحية كبرى و53 محطة مياه نقالى و24 مروق و11خزان لعدد 11 محطة مدمجة وعدد 8 خزانات ارضية ل8 محطات مطورة وذلك بإستخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه معلناً أن ذلك يتم جنباً الى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات والخزانات إيماناً بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن فى مختلف مراكز المحافظة .

وأوضح الكيميائى منصورصابر رئيس قطاع المعامل بالشركة أن تنفيذ الخطة الدورية لتطهير وتعقيم المروقات والخزانات للمحطات المرشحة يتم تحت اشراف مسئولى مديرية الصحة وحضور فريق الشبكة والمعمل والسلامة والصحة المهنية ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين لافتا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة بالنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة والتى تتم بدورها عن طريق تفريغ المروق من المياه وإزالة الرواسب الموجودة بقاع المروق وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة وإزالة العوالق المترسبة وتعقيمه بالاضافة الى مراجعة خطوط السحب والطرد وتطهير كميات هائلة من الرواسب و مراجعة شاملة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال وأحواض التهوية وتطهير لحوض الترسيب وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات وغسيل ونظافة حاويات المحطة والترسيب والفلاتر وطلمبات التجفيف.

واوضح من رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركه أن ذلك يأتى جنبا إلى جنب مع خطة الغسيل الدورية للشبكات والخزانات وأعمال تطهير خطوط وغرف ومطابق الصرف الصحى بالاستعانة بأحدث امكانيات ومعدات الشركة لاكمال رحلة وصول كوب ماء نظيف الى المواطنين بدءاً من استقبال المياه من نهر النيل المصدر مروراً بأحواض المروقات حتى المرشحات ومن ثم معالجته وتنقيته ثم الاتجاه إلى الخزانات الأرضية بالمحطات ثم ضخه فى الشبكات دون ان تعلق به اى عوالق او رواسب منها من أجل تجويد الخدمات المقدمة وتوفير مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية والصحية.

واوضحت الكيميائية امل صلاح مدير الادراة العامة لمعامل المياه أنه يتم المتابعة وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالمحافظة و إن الفرق المتخصصة بمعامل الشركة تعمل على سحب اكثر من 3 الاف عينة عشوائية من مياه الشرب شهريا من المنازل ودور العبادة والمقاهي من مختلف المناطق والمراكز وتقدم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها لعمل التحليل المطلوبة الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار لـ 24 ساعة للتأكد من مدى صلاحيتها وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وذلك استمرارا لتنفيذ لخطة الشركة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة.