الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبا بيراميدز والبنك الاهلي يتصدران قائمة منتخب الخيول

بوابة الوفد الإلكترونية

يتصدر بلاتي توريه لاعب بيراميدز وسعيدو سيمبوريه لاعب البنك الأهلي قائمة منتخب بوركينا فاسو التي حضرت الي القاهرة لمواجهة منتخبنا الوطني اليوم ، في تصفيات كأس العالم .

وضمت قائمة  " منتخب الخيول" عدد كبير من اللاعبين المحترفين في الاندية الاوروبية  وإن كان معظمهم يلعبون في اندية درجة ثانية وثالثة ـ ويأتي علي رأسهم محمد كوناتيه  لاعب أخمات جروزني الروسي الذي يتردد ان النادي الاهلي يفاوضه لضمه لصفوفه .

ويتواجد في حراسة المرمي هيرفي كوفي - فريد ويدراوجو - كيليان نيكيما.

وفي الدفاع إدموند تابسوبا - ناصر دجيجا - أدامو ناجالو - محمد ويدراوجو - ستيف ياجو - سعيدو سيمبوريه - فالنتين نوما.

وفي الوسط بلاتي توريه - ساشا بانسيه - جوستافو سانجاري - سيدريك بادولو - ستيفان عزيز كي - إسماعيلا ويدراوجو - ريجيس ندو.

وفي الهجوم هاسيمي تراوري - لاسينا تراوري - محمد كوناتي - أوسيني بودا - دانجو واتارا - حسن باندي.

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