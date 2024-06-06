الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شراكة استراتيجية بين مصر للطيران ومنصة The Showcase بإسبانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقع مكتب مصر للطيران بأسبانيا  بروتوكول تعاون مع منصة The Showcase والتى تعد من أكبر المنصات للكشف عن المواهب العالمية لكرة القدم.

txt

فتح باب التقديم في برنامج زمالة Hubert H. Humphrey

و تمثل هذه الشراكة إنجازًا مهمًا للكيانين و وتعزيز  التميز  فى الرياضة على الصعيد الدولي، كما ستدعم مصر للطيران ربط المواهب الدولية بمراكز تفوق كرة القدم.

وفي إطار هذه الشراكة، ستكون مصر للطيران الراعي الرسمي للفعاليات ، وستقدم دعمًا قيمًا لتعزيز نطاق المنصة وتواجدها في المجتمعات الرياضية الدولية.


أوضحت غادة الخطيب، مديرة مصر للطيران إسبانيا والبرتغال بأن "الالتزام بتوسيع نطاق شراكاتنا وتمكين الشباب يتماشى تمامًا مع هدفنا في تحقيق النجاح في مختلف القطاعات ودعم فئة الشباب".


وقال شريف حجازي، رئيس مجلس إدارة the showcase، "يسعدنا أن نرحب بمصر للطيران كراعٍ رسمي للشركات"، وأضاف مارك باوتيستا، الرئيس التنفيذي لشركة the showcase، أن "هذه الشراكة مهمة، نظرًا للحاجة الملحة للوصول إلى مواهب كرة القدم على المستوى الدولي، كما تمثل تعاونا قويًا سيؤدي بلا شك إلى ارتقاء فريقنا إلى آفاق جديدة."

مواد متعلقة

استشاري عمراني: النهضة الشاملة بدأت في الصعيد منذ تولي السيسي حكم مصر

فتح باب التقديم في برنامج زمالة Hubert H. Humphrey

مهرجان جمعية الفيلم يحتفل بمئوية فؤاد المهندس.. الليلة

بالأرقام.. كل ما قدمة بيلينجهام في موسمه الأول مع ريال مدريد

إسبانيا تعلن انضمامها لجنوب إفريقيا في الدعوى ضد إسرائيل بارتكاب إبادة بغزة
الجريدة الورقية