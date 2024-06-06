فتح باب التقديم في برنامج زمالة Hubert H. Humphrey

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم اعتباراً من اليوم الخميس، لبرنامج زمالة Hubert H. Humphrey AY2025-2026

التابع لهيئة فولبرايت.

ويستهدف برنامج زمالة Hubert H. Humphrey المهنيين الشباب المتميزين والذين لديهم سجل حافل من القيادة والالتزام بالخدمة العامة ويرغبون في تطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية.

وتعد زمالة Hubert H. Humphrey برنامجاً للتطوير المهني مدته 10 أشهر، والموعد النهائي للتقديم في الدورة الحالية هو 27 يونيو 2024.

مجالات برنامج زمالة Hubert H. Humphrey

ويتاح التقديم في برنامج زمالة Hubert H. Humphrey في المجالات التالية: الاتصالات / الصحافة، القانون وحقوق الإنسان، وتحليل السياسات العامة والإدارة العامة، والسياسة وإدارة التكنولوجيا، والإدارة التربوية والتخطيط والسياسة، والسياسة وإدارة الصحة العامة، والتثقيف بشأن تعاطي المخدرات والعلاج والوقاية، والزراعة والتنمية الريفية، والنمو الاقتصادي، والتمويل والبنوك، والموارد الطبيعية والسياسة البيئية وتغير المناخ، والتخطيط الحضري والإقليمي.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن البرنامج والتقدم إلى دورة التقديم الحالية يرجى مشاهدة الجلسة الإعلامية الكاملة المسجلة لبرنامج زمالة Hubert H. Humphrey على قناة YOUTUBE ، والتقدم من خلال الرابط التالي:

https://fulbright-egypt.org/program/hhh/

ويمكن مشاهدة جلسة معلومات برنامج زمالة Hubert H. Humphrey التفصيلية من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=_-0UyhGVV48

وللاطلاع على إرشادات حول كيفية ملء الطلب عبر الإنترنت يمكنكم الدخول على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=CTSk7fi-iNs

ولمزيد من الاستفسارات عن برنامج زمالة Hubert H. Humphrey يمكنكم إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]