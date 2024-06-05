تكريم طبيبة فائزة بجائزة البحث العلمي بجامعة قناة السويس

قام الدكتور سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، بتكريم الدكتورة داليا صبري الفائزة بجائزة الأبحاث العلمية المُوجهة لخدمة المجتمع لغير أعضاء هيئة التدريس لعام 2023-2024.

وهنأ رئيس جامعة قناة السويس، الطبيبة الشابة لمجهوداتها في البحث العلمي في المجال الطبي ولما قدمته من أبحاث علمية أضافت للمجال. وله مردود مجتمعي هام مع قابليته للتطبيق باستخدام الإمكانيات المتاحة، كما أنه منشور في مجلة علمية متخصصة.

جاء ذلك أثناء استقبال الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة الدكتورة داليا صبري بمعهد بحوث التقنية الحيوية وقام بتسليمها شهادة تقدير متمنياً لها مزيد من التفوق والنجاح.

يُذكر أن الدكتورة داليا محمد صبري فازت بالجائزة عن بحث بعنوان : ابتكار بصمة للكشف السريع في البول عن ارتداد سرطان المثانة غير المتوغل بعضلة المثانة.