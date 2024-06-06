سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 6-6-2024

ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 6-6-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.66 جنيه للشراء، 12.69 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.67 جنيه للشراء، 12.71 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالآتي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.67 جنيه للشراء.

12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.66 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.66 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.68 جنيه للشراء.

12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.60 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.34 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.61 جنيه للشراء.

12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.60 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع

ارتفع اليورو قليلا خلال تعاملات الخميس المبكرة، وقبيل قرار متعلق بالسياسات من البنك المركزي الأوروبي إذ يرى المتعاملون أن خفض أسعار الفائدة أمر شبه مؤكد، في حين تراجع الدولار بفعل تجدد الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد الدولار الكندي قليلا مقلصا بعض خسائر الجلسة الماضية بعد أن أصبح بنك كندا الأول في مجموعة السبع الذي يخفض سعر الفائدة الرئيسي كما كان متوقعا على نطاق واسع. وبلغ في أحدث التعاملات 1.3687 للدولار.

وزاد اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0876 دولار مع تطلع المتداولين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الخميس للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وفي حين أبدى صناع السياسات عزمهم على خفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر، إلا أنهم ظلوا متحفظين بشأن مدى سرعة حدوث التخفيضات اللاحقة.