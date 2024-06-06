جانسن مصر تشارك في النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي

شاركت جانسن مصر – الذراع الدوائي لشركة جونسون اند جونسون العالمية –في الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الطبي الافريقي Africa Health ExCon 2024 المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 إلى 6 يونيو حيث يعد هذا المعرض هو المحور القاري للابتكار والتجارة في مصر وإفريقيا الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

خلال مشاركتها، قامت جانسن مصر بإقامة حلقة نقاشية تحت عنوان “نظرة مستقبلية على السياسات العامة في أفريقيا والتأمين الصحي الشامل". بهدف تسليط الضوء على التأمين الصحي الشامل في افريقيا وتحديد العوائق الرئيسية وكيفية مواجهتها بالإضافة الى تحديد عوامل التمكين الرئيسية للتأمين الصحي الشامل كعامل تمكين لتحسين نظام الرعاية الصحية. كما قام بإدارة الجلسة الدكتورديل هانتينجتون - مدير السياسات الصحية لشركة جونسون آند جونسون العالمية، وشارك في الجلسة كلا من د. رانيا أشرف، المدير الإقليمي للشئون الحكومية للشرق الأوسط في شركة جانسن ود. حاتم داوود، مدير السياسات الدوائية ودعم الاسواق لمنطقة الأردن وشمال أفريقيا في شركة جانسن.

يعد هذا المعرض منصة هامة لجانسن حيث يتيح الفرصة للقاء بخبراء وشركات رائدة في المجال الطبي من الدول المختلفة لتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية.

في هذا الصدد، أعرب الدكتور ديل هانتينجتون مدير السياسات الصحية لشركة جونسون آند جونسون العالمية على سعادته باللقاء مع مختلف الخبراء من الدول الافريقية وذلك بهدف مناقشة حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الصحي في القارة. حيث قال، ان مشاركتنا تعكس التزامنا الراسخ بدعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو من شأنه يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خصوصا في قطاع الرعاية الصحية.

كما قال الدكتور حاتم داوود، مدير السياسات الدوائية ودعم الاسواق لمنطقة الأردن وشمال أفريقيا، شركة جانسن: "ان على الرغم من التحديات التي قد تواجه نظام التأمين الصحي الشامل، الا ان الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لمواجهة هذه التحديات بما تماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠. كما أن هناك الكثير من التعاونات لتحقيق أعلى مستويات الجودة والمعايير العالية من أجل تحقيق نظام التأمين الصحي الشامل بنجاح."

أكدت د. رانيا أشرف، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية للشرق الأوسط في شركة جانسن، على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق نظام تأمين صحي شامل وناجح. كما اضافت الدكتورة رانيا أن المعرض الطبي الافريقي يمثل منصة مميزة للتشاور وتبادل الخبرات في المجالات الصحية. وأضافت أن مشاركة جانسن في هذا الحدث تعكس التزامها القوي بدعم وتطبيق منظومة صحية شاملة قوية من أجل خدمة المواطنين

جدير بالذكر ان شركة جانسن قد شاركت في النسخة الثانية مع المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي Africa ExCon 2023 والذي شهد حضور كبير من الخبراء والشركات في المجال الطبي حيث شارك في تلك النسخة 39,964 متخصصًا في الرعاية الصحية والتجارة من 113 دولة.



