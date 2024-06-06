تراجع سعر طن الذرة الصفراء صباح اليوم الخميس.. الأردب بكام

سعر الذرة الصفراء اليوم الخميس.. شهدت أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق ولدى تاجر الجملة في بعض الانواع، تراجعاً، بينما استقر سعر طن الذرة الصفراء اليوم في معظم أنواعها المختلفة، حيث ثبت الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة، وتراجع سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 12,100 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من السلع الاساسية في مصر لانة يدخل في الكثير من الصناعات مثل صناعة الاعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار يؤدي الي ارتفاع سعر اللحوم و الدواجن، ومن خلال المقال التالي نرصد لكم أسعار الذرة الصفراء اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الذرة الصفراء صباح اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة التي تشغل الرأي العام ويلحث عنها المواطن بشكل مستمر، لعرض كل المستجدات التي تطرا على الساحة الشرائية، وللوقوف على آخر قيمة سعرية سجلتها الأسواق في كل المجالات، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

اسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس في الأسواق

سعر الذرة البرازيلي

تراجع سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 12,100 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

كما هبط سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 12,100 جنيه.

الذرة الأوكراني

كما هبط سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 11,000 جنيه.

والجدير بالذكر أن الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.