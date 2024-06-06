أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية

سعر الذهب اليوم الخميس.. شهد سعر الذهب، اليوم الخميس، تحركًا ضعيفًا، على خلفية سعر الأوقية العالمية، وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس نحو 3130 جنيهًا للشراء و3120 جنيهًا للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الذهب، اليوم الخميس، في أسواق الصاغة المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

اسعار الذهب اليوم الخميس:

سعر الجرام عيار 24

سجل سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر نحو 3577 جنيهًا للشراء و 3565 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

بينما سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس نحو 3130 جنيهًا للشراء و3120 جنيهًا للبيع.

سعر الجرام عيار 18

كما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس نحو 2682 جنيهًا للشراء و2674 جنيهًا للبيع.

سعر الجرام عيار 14

وحقق سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس نحو 2086 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه عيار 24 اليوم الخميس نحو 25040 جنيهًا للشراء و24960 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية:

المشترون للمشغولات، خصوصًا بالتزامن مع اقتراب العيد، الذي يزيد فيه مناسبات الخطوبة، يبحثون عن سعر مصنعية الذهب والضريبة عند اقتناء المشغولات قبل الذهاب إلى محلات الصاغة، وبمكن حسابها بسهولة.

ويبدأ سعر مصنعية الذهب للمشغولات من 80 جنيهًا وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات، حسب المشغولات نفسها، وكيفية صناعتها وأشكالها، وفي بعض الحالات يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170-200 جنيه، وسعر مصنعية السبائك من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام، والأقل تعامل معاملة المشغولات، أما الذهب المستعمل تبدأ مصنعيته من نحو 30 جنيهًا.

ويجذب سعر الذهب بعض عمليات الشراء لليوم الثاني على التوالي ويرتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، حول منطقة 2375 دولارًا اليوم الخميس، وعلاوة على ذلك، يظل التحيز على المدى القريب يميل لصالح المضاربين على الارتفاع في أعقاب الرهانات على أن البنوك المركزية الكبرى ستخفض تكاليف الاقتراض لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وخفض بنك كندا (BoC) أمس الأربعاء سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ أربع سنوات، من أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، مشيرًا إلى القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وعلاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يقوم البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2016 في نهاية اجتماع السياسة الخاص بشهر يونيو في وقت لاحق اليوم.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 53.8 في مايو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس ومتجاوزًا التقديرات المتفق عليها عند 50.8، في حين انخفض المكون الفرعي للأسعار المدفوعة إلى 58.1 من 59.2 ويشير هذا، إلى جانب تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، إلى تخفيف الضغوط التضخمية وسحب عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الانخفاض، مما يوفر بعض الدعم للمعدن الأصفر.