عامل يدفع حياته ثمنًا لمحاولة نزوله من قطار متحرك بسوهاج

لقي عامل يبلغ من العمر 56 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه أثناء محاولة نزوله من قطار عقب تحركه من محطة سكة حديد سوهاج إنزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود محضرا لقسم شرطة أول سوهاج من أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ الخدمات المعينة على رصيف محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء محاولة "فوزي . ن . ع . ج" 56 سنة عامل يقيم مركز البلينا النزول من القطار [ مغاغة – المنشاه ] عقب تحركه من المحطة إنزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار مما أدى لوفاته وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سوهاج العام .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال زوجته "سناء . ا . ف . ع" 50 سنة ربة منزل تقيم بذات العنوان قررت بمضمون ما سبق ونفت الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة المتهمين "ح . ا " عامل، و"ا . ع " عامل، يقيمان بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، بتهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه" ف . م" عامل، بدائرة المركز بسبب خلافات بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب أبو سالم، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بلاغا من المجني عليه يفيد قيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة به بسبب خلافات سابقة بينهم .

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته التي أدت إلى حدوث عاهة مستديمة وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .