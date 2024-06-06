الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يعتقل العشرات من قلقيلية ويقتحم قرية مراح رباح في بيت لحم

اعتقال الاحتلال الوحشي
اعتقال الاحتلال الوحشي للفلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، حربها الهمجية والعنيفة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ومع صباح اليوم الخميس الموافق 6 يونيو، اعتقلت قوات الاحتلال، 32 مواطنا على الأقل من محافظة قلقيلية.

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الاحتلال الاسرائيلي يقتحم مدن في جنين

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الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرى غرب رام الله

‎ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدات وقرى بمحافظة قلقيلية واعتقلت شبان عرف من بينهم من مدينة قلقيلية: عبد الناصر الرابي، وأشرف جبريل، ومحمود خدرج، ومعتصم شريم ، وإبراهيم  شريم، وبهجت يامين، وماجد  ملحم، وحسن ملحم.

كما اعتقل الاحتلال من بلدة حبلة كلا من: إياس رزمك، وسعادة الجدع،  ومن بلدة كفر ثلث: أيمن شواهنة وأدهم شواهنة، ومن قرية راس عطية الشاب أحمد مراعبة، ومن بلدة عزون: حمد طبيب، ووهبي الخولي، وعلاء رضوان، ومن قرية كفر لاقف: أحمد جمال، وزاهر أمجد، وصالح صالح، ومؤمن صالح، وأحمد سمير، وعدنان وجيه، ويوسف وجيه.

 وعلى صعيد أخر اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وداهمت وفتشت منزل المواطن علي رباح نعمان الشيخ، ومنزل شقيقيه محمود ومحمد دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36586  مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 83074 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الجريدة الورقية