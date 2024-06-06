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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض الحرارة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة موضحة أنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل تنخفض الحرارة  بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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وأضافت الهيئة، استمرار الموجة شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الانحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا معتدل على السواحل الشمالية حيث تبلغ ذروة الموجة اليوم الخميس وغدًا الجمعة.
وذكرت الهيئة، هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة.
وفلكيًا، لازلنا في فصل الربيع الذي يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان مع ارتفاع الحرارة.
يشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر
تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا
كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد
وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية   

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