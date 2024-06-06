جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
تقدم بوابة الوفد، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، والذي سيشهد العديد من المواجهات الساخنة بمختلف انحاء العالم.
مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة
مالاوي X ساوتومي و برينسيب – 4 مساء – SSC EXTRA 1 HD
ليبيا X موريشيوس – 7 مساء – SSC3 HD
الكونغو X النيجر – 7 مساء – SSC EXTRA 2 HD
موريتانيا X السودان – 7 مساء – SSC EXTRA 1 HD
غينيا بيساو X إثيوبيا – 7 مساء – SSC4 HD
مالي X غانا – 10 مساء – SSC EXTRA 2 HD
الجزائر X غينيا – 10 مساء – SSC5 HD
السنغال X جمهورية الكونغو – 10 مساء – SSC EXTRA 1 HD
بنين X رواندا – 10 مساء – SSC3 HD
مصر X بوركينا فاسو – 10 مساء – SSC1 HD
مواعيد مباريات التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة
إندونيسيا X العراق – 12 ظهرًا
بنجلاديش X أستراليا – 1.45 ظهرًا
تايييه X عمان – 2 ظهرًا
سنغافورة X كوريا الجنوبية – 3 مساء
فيتنام X الفلبين – 3 مساء
الصين X تايلاند – 3 مساء
هونج كونج X إيران – 3 مساء
ميانمار X اليابان – 3.10 مساء
كوريا الشمالية X سوريا – 4 مساء
الهند X الكويت – 4.30 مساء
أوزبكستان X تركمنستان – 5.30 مساء
قيرجيزستان X ماليزيا – 6 مساء
باكستان X السعودية – 6.30 مساء
فلسطين X لبنان – 7 مساء
النيبال X الإمارات – 7 مساء
أفغانستان X قطر – 7 مساء
الأردن X طاجيكستان – 8.30 مساء
البحرين X اليمن – 8.30 مساء
مواعيد مباريات ودية دولية
جبل طارق X ويلز – 7 مساء
هولندا X كندا – 9.45 مساء