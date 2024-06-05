الأرصاد: درجات الحرارة هذا العام أعلى من معدلاتها الطبيعية (فيديو)

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة.

البلاد خلال هذه الأيام تشهد موجة شديدة الحرارة

وقال القياتي، خلال لقائه مع مراسلة صباح البلد نورهان خفاجي، ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، إن النصف الثاني من فصل الربيع يكون أقرب من حيث الصفات والسمات وارتفاع درجات الحرارة بالنسبة لفصل الصيف، مشيرا إلى أن البلاد خلال هذه الأيام تشهد موجة شديدة الحرارة مستمرة منذ بداية الأسبوع وحتى نهايته، بمستوى أعلى من المعدل الطبيعي.

العظمي على القاهرة الكبري تتراوح ما بين الـ38 إلى 40 درجة

وأضاف أن العظمي على القاهرة الكبري تتراوح ما بين الـ 38 إلى 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و45 درجة على محافظات جنوب الصعيد، لافتا إلى أن فصل الصيف بدأ خلال شهر يونيو من الناحية المناخية، فمن الوارد أن نشهد أجواء صيفية بشكل كبير، سواء ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وبشأن نسب الرطوبة، استكمل عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية قائلا: تكون مرتفعة جدا خلال الصيف، ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة بشكل كبير، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

واختتم عضو هيئة الأرصاد قائلا: “نتوقع أن فصل الصيف هذا العام يكون قريب الشبه بفصل صيف العام الماضي.. وسنشهد بعض الموجات التي ترتفع فيها درجات الحرارة أعلي من المعدلات الطبيعية.. ووارد أن نجد بعض الموجات طويلة المدة نسبيا.. مع نسب الرطوبة وارتفاعها”.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، معلنة موعد انخفاض درجات الحرارة، وموضحة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على حار على السواحل الشمالية معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للاتربة والرمال على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، حيث يزداد تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على كل الأنحاء بحيث ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة على القاهرة لتصل إلى 40 درجة يومي الخميس والجمعة القادمين، مناشدة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب السوائل الباردة بكثرة حتى إعلان موعد انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت أن موعد انخفاض درجات الحرارة، اعتبارًا من السبت المقبل هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وذكرت، يبدأ فصل الصيف يوم 20 يونيو لمدة ثلاثة شهور، والذي يتسم بارتفاع نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، فكلما كان الهواء أدفأ زادت كمية بخار الماء الذي يحمله، وعندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين يقال أن الهواء تشبع ببخار الماء.



