موعد انخفاض درجات الحرارة.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، معلنة موعد انخفاض درجات الحرارة، وموضحة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على حار على السواحل الشمالية معتدل ليلا على أغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة للاتربة

وأوضحت الهيئة، هناك نشاط للرياح على أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للاتربة والرمال على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، حيث يزداد تأثير الكتل الهوائيه شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء بحيث ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة علي القاهرة لتصل إلي 40 درجة يومي الخميس والجمعة القادمين.

مناشدة المواطنين بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس، وشرب السوائل الباردة بكثرة حتى إعلان موعد انخفاض درجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة السبت المقبل

وأشارت أن موعد انخفاض درجات الحرارة، اعتبارًا من السبت المقبل هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وذكرت، يبدأ فصل الصيف يوم 20 يونيو لمدة ثلاثة شهور، والذي يتسم بارتفاع نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة ، فكلما كان الهواء أدفأ زادت كمية بخار الماء الذى يحمله، وعندما يحتوى الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين يقال أن الهواء تشبع ببخار الماء.