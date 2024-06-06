تفضل الأمهات تحضير كيكة الفراولة الإسفنجية في المنزل لتسعد أوقات أفراد أسرتها أوقات الأجازات الرسمية.

وتحتل الفراولة مكانة خاصة من الفواكهة اللذيذة المحببه لدى الكبار والصغار لمذاقها الذكي.

اليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير بخطوات سهلة وبسيطة كيكة الفراولة الإسنفجية.

المقادير

- الدقيق الأبيض : 2 كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- حليب : كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : كوب (أبيض)

- كريمة الخفق : كوب

- الفراولة : كوب (مقطعة شرائح)

- سكر البودرة : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني قالب الخبز بالقليل من الزبدة من كل الجوانب.

افصلي صفار البيض عن بياض البيض.

نخلّي الدقيق جيداً، وأضيفي له المكونات الجافة للكيك.

اخفقي صفار البيض مع السكر لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي الفانيليا واستمري في الخفق.

أضيفي الحليب، ثم الدقيق المنخل، والبيكنج باودر، والملح.

في وعاء منفصل، اخفقي بياض البيض جيداً حتى يتضاعف حجمه.

أضيفي ربع كمية بياض البيض برفق حتى لا يخرج الهواء من الكيك إلى المزيج وقلبي، ثم أضيفي باقي الكمية وقلبي.

صبي الخليط في القالب وأدخليه الفرن لمدة تتراوح ما بين 40-45 دقيقة أو حتى تمام النضج.

أخرجي القالب من الفرن واتركيه ليبرد تماماً، ثم انثري عليه السكر البودرة، وزيني بالكريمة المخفوقة والفراولة، وقدمي الكيكة باردة.

