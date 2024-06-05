استمرار حبس متهم وزوجته تلقيا نصبوا على المواطنين

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم وزوجته تلقيا مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون، أن مجموعة من الضحايا تقدموا بشكاوى ضد المتهمين وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وألقت الجهات المختصة القبض على شخص وزوجته لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة الأدوية وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (2.5 مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

ومن جهة اخرى قرر قاض المعارضات تجديد حبس متهم وزوجته، متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

حيل المستريحين للنصب على المواطنين



وجاء في التحقيقات أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وتخلف المتهمن عن وعدهما ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون، أن مجموعة من الضحايا تقدموا بشكاوى ضد المتهمين وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وبقنين الإجراءات وبعد التأكد من صحة البلاغات التي تلقتها الشرطة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة الأدوية وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 2.5 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.