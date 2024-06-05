إستمرار تدريبات مركز كرة السلة للفتيات تحت شعار "Her world" بالإسماعيلية

واصل اليوم الأربعاء 5 يونيو مركز كرة السلة للفتيات تحت شعار"Her world " تدريباته بمركز التنمية الشبابية الشيخ زايد التابع لفرع حي ثالث

ينفذ المشروع برعاية وزارة الشباب و الرياضة ( الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ) بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بالإسماعيلية ويهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الفتيات لرياضة كرة السلة للفتيات و تفعيلا لمبادرات وزارة الشباب و الرياضة المشروع القومي لرياضة الفتاه والمرأة بأن تحصل الفتاة على جميع حقوقها في المجتمع من خلال مشاركتها في جميع المجالات

ينفذ المشروع أيام الإثنين و الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءا للمرحلة العمرية فتيات مواليد 2013 \2014 ويقوم بالتدريب الكابتن محمد فتحي مدربا و الكابتن مصطفى السيد مدرب مساعد

يأتى هذا برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية وإشراف الدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية للرياضة والسادة مشرفي الأنشطة بإدارة الرياضة بقيادة كابتن محمد فوزي مدير الإدارة