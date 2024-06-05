جامعة القاهرة ضمن أفضل 1% من جامعات العالم

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة أصبحت الآن ضمن أفضل 1% على مستوى العالم من بين 30 ألف جامعة.

جاء ذلك خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي هشام عاصي علي قناة MBC مصر، ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى وجود 6 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى تقدم ترتيب تخصص إدارة المكتبات والمعلومات والذي أصبح في المرتبة 38 عالميًا من بين أفضل 40 جامعة على مستوى العالم.

اهتمام جامعة القاهرة بتخصص العلوم الانسانية

وأكد رئيس جامعة القاهرة، اهتمام الجامعة بتخصص العلوم الانسانية والاجتماعية بعد أن كان خارج التصنيفات الدولية المختلفة، واستطاعت الجامعة من خلال تعاونها مع الناشر الدولي ايميرالد إصدار مجلة الجامعة في العلوم الانسانية والاجتماعية والتي ساهمت في رفع مستوى النشر الدولي للعلوم الإنسانية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة أصبحت من أفضل 300 جامعة في تخصص العلوم الإنسانية والاجتماعية من بين 30 ألف جامعة علي مستوي العالم، كما جاء تخصص المكتبات والمعلومات في المرتبة 38 عالميًا وهو تخصص ينتمي في المقام الأول إلي العلوم الاجتماعية.

جامعة القاهرة تحقق المرتبة 350 عالميًا بالتصنيف الإنجليزي

واصلت جامعة القاهرة السيطرة والتفوق في التصنيفات العالمية لأفضل الجامعات المصرية، حيث حققت الجامعة إنجازًا جديدًا بتصدر الجامعات والمؤسسات المصرية والتقدم عالميًا في التصنيف الإنجليزي QS (كيو إس) لعام 2024 باحتلالها المرتبة 350 عالميًا وبفارق أكثر من 60 مركزا عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجاءت أقرب الجامعات المصرية بعدها بفارق 242 مركزًا.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن نتائج التصنيف تؤكد التقدم المتصاعد عالميًا ومحليًا لجامعة القاهرة بتحقيق إنجاز جديد لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية حيث جاءت في المرتبة 350 عالميًا وتسبق عددًا كبير من الجامعات الأمريكية والأوروبية والصينية واليابانية والعربية والأفريقية، مضيفًا أن هذا النجاح الكبير يأتي ضمن رؤيتنا الاستراتيجية والتي تم وضعها منذ عام 2017 ونجني ثمارها الآن بالتقدم والتواجد في كافة التصنيفات العالمية بمختلف معاييرها الدولية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حققت تقدم هذا العام بنسبة 21 مركزا عن ترتيب الجامعة في ذات التصنيف لعام 2023، مضيفا أن الجامعة تفوقت على نفسها وحققت طفرة كبيرة بالتقدم أكثر من 200 مركزًا بنسبة تصل إلى 40% خلال آخر عامين في التصنيف الانجليزي.