جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تتقدم 200 مركز داخل تصنيف QS خلال عامين

صرح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأنه لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية حققت جامعة القاهرة تقدمًا كبيرًا داخل التصنيف البريطاني QS، وجاءت في المرتبة 350 محققة بذلك تقدم نحو 200 مركز خلال عامين فقط بنسبة تقدم بلغت 40%.

جاء ذلك خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي هشام عاصي على قناة MBC مصر، إذ أكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة استطاعت خلال الـ 8 سنوات الماضية أن تجدد من نفسها وتضع معاييرها وفقًا للمعايير العالمية من خلال الحرص على سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأوائل على مستوي العالم وإدراك الجامعة لطبيعة التقدم المتسارع الذي تقوم به الجامعات العالمية مثل جامعات كمبريدج وستانفورد والسوربون وغيرها من الجامعات المرموقة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلته، أنه وجه الكليات منذ وقت مبكر بتشكيل عدة لجان من كبار أساتذة الجامعة لتطوير البرامج واللوائح الدراسية بمختلف الكليات، ومقارنتها بالبرامج واللوائح مع الجامعات المتقدمة سواء من حيث مضون تلك البرامج أو طرق تدريسها، في إطار الحرص على سد الفجوة المعرفية في كافة مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية.

جامعة القاهرة ضمن أفضل 1% من جامعات العالم

وقال رئيس جامعة القاهرة إن جامعة القاهرة أصبحت الآن ضمن أفضل 1% علي مستوي العالم من بين 30 ألف جامعة، ويوجد 6 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقدم ترتيب تخصص إدارة المكتبات والمعلومات والذي أصبح في المرتبة 38 عالميًا من بين أفضل 40 جامعة على مستوى العالم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، اهتمام الجامعة بتخصص العلوم الانسانية والاجتماعية بعد أن كان خارج التصنيفات الدولية المختلفة، واستطاعت الجامعة من خلال تعاونها مع الناشر الدولي ايميرالد إصدار مجلة الجامعة في العلوم الانسانية والاجتماعية والتي ساهمت في رفع مستوى النشر الدولي للعلوم الإنسانية، لافتًا إلى أن الجامعة أصبحت من أفضل 300 جامعة في تخصص العلوم الإنسانية والاجتماعية من بين 30 ألف جامعة علي مستوي العالم، كما جاء تخصص المكتبات والمعلومات في المرتبة 38 عالميًا وهو تخصص ينتمي في المقام الأول إلى العلوم الاجتماعية.