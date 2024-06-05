يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأوراق المطلوبة وشروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والتي أعلنتها وزارة الاسكان ومنها ألا يزيد الدخل الشهري لغير المتزوج على 6000 جنيه والمتزوج على 8000 جنيه.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يزيد الدخل الشهري لغير المتزوج على 6000 جنيه والمتزوج على 8000 جنيه.

- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.

- إثبات القدرة على سداد الأقساط.

- التقديم على وحدة سكنية واحدة فقط.

- سداد مبلغ جدية الحجز.

- امتلاك دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

- يجب ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض.

الأوراق المطلوبة لحجز الوحدات 2024

كما أعلنت وزارة الإسكان، عن الأوراق والمستندات المطلوبة لـ حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، وهي كالتالي:

صورة البطاقة الشخصية.

مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

شهادات الميلاد للأولاد.

يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

إذا كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

قسيمة الزواج.