نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان ومحطتي مياه الشرب بطيبة الجديدة

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة طيبة الجديدة، لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان ومحطتي مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه المهندس أشرف فتحي محمود، والمهندس أحمد عمران ، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس هيثم أبو حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وذلك بحضور المهندس مصطفى سعيد أحمد - رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، ومسئولي الجهاز.

واستهل المهندس أمين غنيم، الزيارة بعقد اجتماع في مقر جهاز مدينة طيبة الجديدة، واطلع على عرض تقديمي عن مدينة طيبة الجديدة، والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وموقف تنمية المدينة .

ثم انتقل المهندس أمين غنيم ومرافقوه، لتفقد محطة تنقية مياه الشرب بطاقة تصميمية ٣٥٠٠٠م٣/ يوم، واستمع إلى شرح لجميع مراحل تنقية المياه بداية من المأخذ حتى آخر مرحلة، وهي خروج المياه المرشحة، كما تم المرور على عنبر الطلمبات ومعمل المحطة، والتأكد من انتظام العمل بالمحطة، والتنبيه بتطبيق كافة التعليمات الواردة من وزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين .

ثم توجه مسئولو " الإسكان " إلى محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طيبة الجديدة، بطاقة تصميمية ٢٩ ألف م٣ / يوم، حيث تم المرور على مراحل المحطة المختلفة، والاطلاع على تعليمات التشغيل وإرشادات السلامة والصحة المهنية بالمحطة.

وفي نهاية الجولة، تفقد المهندس أمين غنيم، عمارات سكن لكل المصريين بالمدينة، حيث شدد على الاهتمام بتنسيق الموقع بين العمارات والاهتمام برى وصيانة المزروعات ومستوى التشطيبات للوحدات .

وأكد المهندس أمين غنيم، أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشدداً على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة .