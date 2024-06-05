الأربعاء 05 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

الأوراق الملطوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

قامت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتوضيح عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، فضلا عن الأوراق الملطوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024.

 

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الأوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024:

 

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادات ميلاد الأولاد.

قسيمة الزواج.

مستندات إثبات الدخل الشهري الصافي للمتقدم.

إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

إذا كان المتقدم متزوجًا، يجب تقديم مفردات مرتب الزوجة أو إقرار بعدم عملها.

المدن المتاح فيها شقق الإسكان الاجتماعي:

مدينة بدر.

 حدائق العاصمة.

 مدينة السادات.

 برج العرب.

 مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

 مدينة 15 مايو.

 مدينة العبور الجديدة.

 الفيوم الجديدة.

 بني سويف الجديدة.

 قنا الجديدة.

أسوان الجديدة.

سوهاج الجديدة.

 أسيوط الجديدة.

 أخميم الجديدة.

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