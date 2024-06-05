آخر تطورات قضية هانتر بايدن

أمضى المدعون الفيدراليون في محاكمة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بقضية الأسلحة النارية ساعات في عرض الأدلة ومشكلة المخدرات التي يعانيها، مستعينين بمذكراته الخاصة لكشف مدى إدمانه خلال الفترة التي كذب فيها لشراء سلاح ناري.

ولليوم الثالث على التوالي، حضرت السيدة الأولى جيل بايدن المحاكمة الأربعاء، في مبادرة لدعم ابنها، قبل توجهها إلى فرنسا للمشاركة مع الرئيس بايدن في الاحتفال بذكرى إنزال القوات الأميركية على شواطئ النورماندي.

وبعد شهادة طويلة لعميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» أريكا جنسن حول توقيت تعاطي هانتر بايدن للمخدرات، استدعيت زوجته السابقة كاثلين بوهلي، التي كانت متزوجة من نجل الرئيس لمدة 20 عاماً تقريباً، ولديهما ثلاثة أطفال، وتطلقا عام 2016 بعدما «كثرت خيانته وتعاطيه المخدرات»، وفق ما أوردته في مذكراتها حول الطلاق.

متهم بالكذب على تاجر أسلحة مرخص فيدرالياً

ووسط تدقيق في أقوال بوهلي، كان متوقعاً أن يشهد آخرون من أفراد العائلة في هذه المحاكمة التي تحصل مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويقول ممثلو الادعاء إن الشهادة ضرورية لإظهار الحالة الذهنية لهانتر بايدن عندما اشترى مسدساً في أكتوبر 2018، وهو متهم بالكذب على تاجر أسلحة مرخص فيدرالياً، وتقديم ادعاء كاذب يفيد فيه بأنه لا يتعاطى المخدرات، ويمتلك السلاح بشكل غير قانوني لمدة 11 يوماً.

وقال المدعي العام ديريك هاينز لهيئة المحلفين إنه «لا يُسمح لأحد بالكذب على نموذج فيدرالي مثل هذا، حتى هانتر بايدن الذي تجاوز الحدود عندما اختار شراء السلاح والكذب في شأن فحص الخلفية الفيدرالية... اختيار المدعى عليه شراء سلاح هو سبب وجودنا هنا».

«أشياء جميلة»

ودليلاً على تعاطيه للمخدرات وقت شراء السلاح، عرض المدعون على المحلفين عشرات الصفحات من مذكرات هانتر بايدن «أشياء جميلة» المكتوبة عام 2021 بعدما تعافى من الإدمان. كما استمعوا إلى مقتطفات صوتية مطولة من الكتاب، الذي يتتبع تحوله إلى الإدمان بعد وفاة شقيقه، بو بايدن عام 2015 بسبب السرطان، ويغطي الفترة التي اشترى فيها السلاح، رغم أنه لم يذكر السلاح على وجه التحديد.

وقال محامي الدفاع آبي لويل إن الحالة الذهنية لهانتر بايدن كانت مختلفة عندما ألف الكتاب عما كانت عليه عندما اشترى السلاح، عندما لم يعتقد أنه كان مدمناً. ويجب على النيابة العامة أن تثبت أنه كان يعاني مشكلة مخدرات، عندما قام بملء الوثيقة وقت الشراء.

وفي استجوابه مع عميلة «إف بي آي»، أشار لويل إلى كثير من المشتريات من متاجر المشروبات الكحولية في أكتوبر 2018، وهو الشهر الذي اشترى فيه هانتر بايدن المسدس. واقترح لويل أن الإشارات في مذكراته إلى «الانتكاس» تشير إلى شرب الكحول، وليس تعاطي المخدرات.

وسأل لويل أيضاً جنسن عن الرسائل النصية المتبادلة التي يقول المدعون إنها تظهر دليلاً على تعاطي هانتر بايدن للمخدرات في عامي 2018 و2019، لكن لويل أشار إلى رسالة نصية أُرسلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 اعترف فيها بأنه «مخمور».

«هذه حقيقتي»

واستمعت اللجنة المكونة من 12 شخصاً إلى البيانات الافتتاحية، الثلاثاء، وشهادة جنسن التي قرأت بصوت عالٍ بعض الرسائل الشخصية لهانتر بايدن، بما في ذلك بعض الرسائل التي جاءت من جهاز كومبيوتر محمول تركه في ورشة إصلاح في ديلاوير ولم يسترده على الإطلاق.

وعام 2020 وصلت المحتويات إلى الجمهوريين وسربت، كاشفة عن بعض الرسائل الشخصية للغاية حول عمله وحياته. ورفع دعوى قضائية منذ ذلك الحين بسبب المعلومات المسربة.

وفي إحدى المحادثات مع أرملة بو بايدن، هالي بايدن، في اليوم التالي لشرائه السلاح، كتبت: «اتصلت بك 500 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية». رد هانتر بعد أقل من دقيقة، وأخبرها أنه كان «ينام في سيارة ويدخن». وأضاف في رسالة متابعة: «هذه هي حقيقتي».

لكن خلال الاستجواب، شهدت جنسن أن هانتر بايدن بعث رسائل أقل حول البحث عن المخدرات في أكتوبر 2018، في الوقت الذي اشترى فيه السلاح، مقارنة بفبراير (شباط) 2019، وهي فترة لاحقة وصف فيها لويل موكله بأنه يعاني الإدمان بشكل كبير.

كما شكك لويل أيضاً في إيصالات منشأة إعادة التأهيل، وسأل عما إذا كانت جنسن تعرف ما إذا كان عولج من المخدرات أو الكحول. فأجابت أنها لا تعرف.

وقال المحامون إن المحلفين سيستمعون إلى شهادة شقيق الرئيس جيمس بايدن، المقرب من هانتر، وساعد ابن أخيه خلال فترات إعادة التأهيل في الماضي. وسيسمعون أيضاً كيف أصبحت هالي بايدن مدمنة خلال علاقة قصيرة مع هانتر. وأخذت هالي المسدس من هانتر وألقته في القمامة في سوق قريبة خوفاً مما قد يفعله. وعثر شخص يجمع العلب على السلاح في وقت لاحق، وسلمه في النهاية إلى الشرطة.

ويواجه هانتر بايدن أيضاً محاكمة في كاليفورنيا في سبتمبر المقبل بتهمة عدم دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار.