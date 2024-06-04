مدير مركز الدراسات الأمريكية والعربية: مقترح بايدن إسرائيلي.. تسويق إضطراي

أكد الدكتور منذر سليمان، مدير مركز الدراسات الأمريكية والعربية، أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن هو مقترح إسرائيلي تم نسجه مع الفكر الأمريكي، موضحًا أنه تم صياغته بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وشدد "سليمان"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن مضمون المبادرة هو مشابه لما وافقت عليه حماس ورفضته إسرائيل، وتسويق بايدن هو تسويق اضطراري لأنه في مأذق ونتنياهو هو الاخر في مأذق، ولذلك قدم هو المبادرة والطرح نيابة عن نتنياهو.

وتابع: "إجماع دولي وإقليمي لدعم هذه المبادرة، وفي حالة فشله لن يكون هناك فرصة لطرح مثل هذه المبادرة في المستقبل القريب"، مؤكدًا أن هناك تيار داخل الحزب الديمقراطي يرفض السياسات الأمريكية تجاه غزة.

ونوه بأن هناك أصوات معارضة على السياسية الأمريكية بشأن الحرب في غزة، موضحًا أنه يدرك أن هذه الحرب التصقت به كما التصقت بنتنياهو، موضحًا أن حرب غزة سيكون هو السبب ومن الملفات الأساسية في خسارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية حال استمرار نفس السياسية.

وأضاف: "الفلسطينيين جعلوا من القضية الفلسطينيية تتصدر المشهد العام وهناك دعم غير مسبوق على مستوى العالم"، موضحًا أن القضية الفلسطينية تعاني التجاهل الدولي فيما يخص حل الدولتين، مشددًا على أن إدارة المعركة رغم جبهات المساندة من سوريا ولبنان واليمن مازال قوي ومستمر، والسلطة الفلسطينية لم تستطيع إيقاف الاعتداءات على الفلسطينيين في رام الله وبالضفة الغربية، منوهًا بأن خيار أوسلو وصل لطريق مسدود وإسرائيل قضت على أحلام الدولة الفلسطينية.