الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه الكامل لخطة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

أكد مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبى قدم دعمه الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة الذى طرحه الرئيس الأمريكى جو بايدن.

ودعا الاتحاد في بيان نقله موقع "بروكسل سيجنال الأوروبي"، اليوم الأربعاء، الطرفين إلى قبول الصفقة التي تتضمن العودة الكاملة للمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وذكر الاتحاد أنه "يقدم دعمه الكامل لخريطة الطريق الشاملة التي قدمها الرئيس بايدن، والتي من شأنها أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة".

وأضاف البيان أن "الكثير من المدنيين فقدوا أرواحهم.. وأن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يصبان في مصلحة الشعبين والمنطقة برمتها، وكذلك العالم بالكامل".

وأعرب الاتحاد عن استعداده للمساهمة في إحياء العملية السياسية من أجل سلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، ودعم جهد دولي منسق لإعمار غزة.

من جانبه أيد مسؤول الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، البيان، وحث "كلا الطرفين على قبول الاقتراح".

ويمارس الزعماء الغربيون الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نتنياهو، لقبول الاتفاق، وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مكالمة هاتفية أن الصراع في المنطقة "يجب أن ينتهي".

الأردن يدين اقتحام أحد الوزراء المتطرفين بالحكومة الإسرائيلية وأعضاء بالكنيست للمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قيام أحد الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي ومتطرفين، باقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

كما أدانت الخارجية الأردنية - في بيان، اليوم الأربعاء الممارسات الاستفزازية التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، وسماح الحكومة الإسرائيلية بالقيام بما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة، وما يرافقها من عدوان على الفلسطينيين وممارسات عنصرية متطرفة، وفرض للقيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وتقييد حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة للقدس المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة "إن استمرار الاقتحامات بحق المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، وممارسات المتطرفين المستمرة في القدس المحتلة ومقدساتها، وتقييد حركة الفلسطينيين، تمثل خطوة استفزازية مُدانة وخرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها"، مشدداً على أنه لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصي أو على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وطالب إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته، محذراً من استمرار مثل تلك الانتهاكات، كما شدد على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى كافة، وتنظيم الدخول إليه.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترف بمقتل 644 عسكريا منذ بدء العدوان على غزة

اعترف جيش الاحتلال، بإصابة 10 عسكريين فى المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة، كاشفا عن إصابة 3730 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان على غزة 1889 منهم خلال العملية البرية.