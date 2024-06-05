تدريبات تأهيلية لفتوح على هامش مران الزمالك

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة اليوم الأربعاء، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة عبارة عن تمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية تعرض لها خلال التواجد مع منتخب مصر.

وخاض فتوح مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم، بجانب جلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات طبية متواصلة للاعب للوقوف على حالته بشكل مستمر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز