رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية يناقشون مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بإعلام الأزهر

أعلن قسم الصحافة في كلية الإعلام جامعة الأزهر، عن عقد جلسات لمناقشة مشروعات تخرج الطلاب للعام الدراسي 2023/ 2024 يوم الأحد المقبل.

وقال الدكتور علي حمودة، رئيس قسم الصحافة بالكلية، إن المشروعات تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمبادرات الرئاسية، وأنها تناقش قضايا مهمة ومتعددة؛ تسهم في خدمة خطة الإصلاح التي تنهجها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها تحت رعاية الدكتور رضا أمين، عميد الكلية، والدكتور عبدالراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وتتناول بعض المشروعات موضوعات تشجع الشباب على دعم الصناعة المحلية وأفكارٍ تدفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام، وبعضها يشجع السياحة الداخلية من خلال إبراز المعالم الأثرية بالمحافظات، وأخرى تتناول سوق العمل الصحفي ومجاراته من خلال موقع يقدم التدريب على أحدث فنون التحرير الصحفي.

وأضاف رئيس قسم الصحافة أن لجنة التحكيم تضم كوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل الصحفي بالمؤسسات الحكومية والخاصة، وأساتذة الكلية الذين أسهموا في المجال بالتعليم والتدريب والتقييم، وخبراتهم العملية صحفيًا وإعلاميًا في المؤسسات والمراكز الصحفية والإعلامية المتعددة، مشيرًا إلى أن قائمة محكمي المشروعات من الخبراء الخارجين تضم كلًا من: الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقًا، والأستاذ محمد الأبنودي، رئيس تحرير جريدة عقيدتي، والأستاذ عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف سابقًا، والأستاذ محمود ياسين، مدير تحرير موقع اليوم السابع، والأستاذ محمد عبد الله، الكاتب الصحفي ومدير المنصات التدريبة بأكاديمية الشروق، والأستاذ محمد الطوخي، نائب مدير تحرير صحيفة الجمهورية.

وذكر رئيس قسم الصحافة أن قائمة المحكمين الداخليين تضم أساتذة قسم الصحافة والنشر، وهم الدكتور عبد العظيم خضر، أستاذ الصحافة المتفرغ بالكلية ورئيس قسم الصحافة والنشر السابق، والدكتور أحمد زارع، أستاذ الصحافة المتفرغ ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا، والمستشار الإعلامي بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد منصور هيبة، أستاذ الصحافة المتفرغ بالكلية، إضافة إلى مجموعة من الأساتذة المساعدين الشباب من ذوي الخبرات الصحفية وإدارة المنصات والمراكز الإعلامية وهم الدكتور محمد عبدالحميد، والدكتور مصطفى شكري، والدكتور محمد الورداني.

من جهته، أشاد الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام بمشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة، وما قدموه من أفكار وموضوعات تتفق وسياسات الإصلاح والتنمية التي تتبعها الدولة المصرية في بناء بلد قوي على كافة المستويات والأصعدة، مؤكدًا أن حرص الخبراء والمتخصصين بالعمل الإعلامي على مناقشة مشروعات طلاب الكلية يدل على تفردها وتميزها في مناقشة قضايا مهمة تمثل حديث الساعة.