الخشت يستقبل وزيري التعليم العالي والشباب لحضور اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، الذي عُقد في المدينة الرياضية لجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد الخشت على اهتمام جامعة القاهرة بتطوير الرياضة الجامعية، ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على توفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب، تمكنهم من ممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

ناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، سبل النهوض بالرياضة الجامعية وتطويرها، وتعزيز دورها في اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، وإعداد أجيال رياضية متميزة قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي بالجهود التي تبذلها الجامعات المصرية في ملف الرياضة، مؤكداً أهمية دور الجامعات في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الرياضة الجامعية، وتقديم كافة أشكال الدعم للجامعات المصرية لتنظيم البطولات الرياضية والفعاليات الرياضية المختلفة.

نبذة عن الاتحاد الرياضي للجامعات

الاتحاد الرياضي للجامعات هو اتحاد رياضي تابع لوزارة التعليم العالي المصرية.

ويقوم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برعاية جميع الأنشطة الرياضية التي تتم بالجامعات المصرية وذلك من خلال فروعه بمحافظات مصر، يعمل أيضاً على نشر الثقافة الرياضية وتشجيع فرص الممارسة الرياضية للطلاب في جميع الهيئات الجامعية الأعضاء بالاتحاد.

ويستهدف الاتحاد الرياضي للجامعات البناء الجيد للجسم، وتدعيم روح التنافس الشريف بين الطلاب المتنافسين، واكتساب الخبرات الرياضية المختلفة من خلال الاحتكاك مع اللاعبين من داخل مصر وخارجها في البطولات القيمة و العربية.

كما يستهدف الاتحاد الرياضي للجامعات غرس الثقة بالنفس لدى اللاعبين، والتعرف على المهارات المختلفة مما يضيف للطلاب مهارات رياضية جديدة، وتنمية الطلاب ليصبحوا نماذج مميزة وقيادية تعلم العديد من المجالات وتطبيقها عمليًا.