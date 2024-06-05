الأربعاء 05 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يشن هجوما بسرب مسيرات على مستوطنة الكوش ويوقع عشرات القتلى

مسيرات
مسيرات

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية، على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش، واستهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

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وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي والإغتيالات التي ينفذها خصوصاً البارحة في بلدة الناقورة، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‌‏

 

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