حزب الله يشن هجوما بسرب مسيرات على مستوطنة الكوش ويوقع عشرات القتلى
شنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية، على تجمع مستحدث جنوب مستعمرة الكوش، واستهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابوهم إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي والإغتيالات التي ينفذها خصوصاً البارحة في بلدة الناقورة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.