الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد القتلى في صفوف الاحتلال بعد ضربة حزب الله

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، أن الضربة الأخيرة التي نفذتها بالصواريخ واستهدفت فيها انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي، في محيط موقع زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة ، أسفر عنه عدد كبير من القتلى والمصابين.

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وقالت وسائل عبرية، إن هجوما مركبا من حزب الله بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في خرفيش بالجليل الغربي.

وأضافت الوسائل، أن الحدث كبير والأضرار كبيرة وكامل المجموعة المستهدفة سقطت بين قتيل و جريح .

 

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 10 عسكريين فى المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة، كاشفا عن إصابة 3730 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان على غزة 1889 منهم خلال العملية البرية.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا بمقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب فى غزة وإصابة 570 آخرين بجروح خطيرة.

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