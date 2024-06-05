الأربعاء 05 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يطلق 12 صاروخ تجاه الجولان المحتل

صاروخ
صاروخ

أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله،  12 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل.

 

وفي وقت سابق، شنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، هجوما بطائرات انقضاضية "درون" على أماكن استقرار ‏وتموضع ‏جنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي حققت إصابات مؤكدة في صفوفهم .

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاربعاء 5-6-2024 بمحلقة انقضاضيه مكان استقرار ‏وتموضع ‏جنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي حققت إصابات مؤكدة في صفوفهم.

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