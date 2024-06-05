حزب الله يطلق 12 صاروخ تجاه الجولان المحتل

أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، 12 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل.

وفي وقت سابق، شنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، هجوما بطائرات انقضاضية "درون" على أماكن استقرار ‏وتموضع ‏جنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي حققت إصابات مؤكدة في صفوفهم .

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاربعاء 5-6-2024 بمحلقة انقضاضيه مكان استقرار ‏وتموضع ‏جنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي حققت إصابات مؤكدة في صفوفهم.