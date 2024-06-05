المتهم الثاني في واقعة ضحية الابتزاز يسلم نفسه للأجهزة الأمنية المنيا

أمرت النيابة العامة بمركز المنيا، اليوم الأربعاء ، بحبس المتهم الثانى الهارب بقضية شهد ضحية الإبتزاز الإليكترونى بالمنيا، ويدعى " محمد. م. س. ص" 44 سنه ، صاحب محل فول وفلافل بمحافظة الإسكندرية، 4 ايام علي ذمة التحقيقات، والذي اقدم على تسليم نفسه الى نيابة قسم المنيا.

وتولى المستشار حسام الوكيل وكيل نيابة قسم المنيا باشراف المستشار احمد قورة رئيس النيابة التحقيق مع المتهم وتم اخطار المستشار احمد عطيه المحامى العام لنيابات جنوب المنيا بالواقعة، وفي تحقيقات النيابة العامة، سرد المتهم تفاصيل الواقعة ،حيث اعترف المتهم بأنه عندما علمت بقرار الضبط والإحضار الصادر بشأنى قررت ان اسلم نفسي للنيابة العامة .

واعترف المتهم الثاني تفصيليا بإرتكابه الواقعة ، قائلا انه تربطه علاقة الجيرة بزوج المجنى عليها قبل ان يقطن بمدينة الإسكندرية ، وانه يتردد بين الحين والاخر الى مسكنه بالمنيا للإتجار فى المواد المخدرة ، ويقوم بشرائها من وجه بحري وتوزيعها على عملائه بمدينة المنيا نظير تحقيق هامش ربح كبير ، واضاف المتهم ، انه يعمل فى تلك التجارة منذ عام 2012حتى 2024 ، دون ان يتمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبطه ، وانه كان يستقل دائما اتوبيس قطاع عام ، وكان يتفق مع ناضورجى سائق سيارة اجرة ميكروباص ، بأن يسير امامه لمراقبة الطريق ، فإذا وجدا كمين متحركا بالطريق يخبرنى فأقوم بالنزول والإنتظار حتى يغادر الكمين ، و يرجع سائق الميكروباص لى مرة اخري للركوب معه وتوصيلي.

وخلال التحقيقات اعترف ايضا المتهم، بانه كان يضع المضبوطات فى ملابسه الداخلية البوكسر ، وانه كان يحضر ما بين 500 الى 600 جرام مخدر فى المرة الواحدة ، و ثمن جرام الهيروين بـ100جنيه يتم يبيعه بـ160 جنيه ، فيما ثمن فرش الحشيش يترواح ما بين 100 جنيها إلى 600 جنيها ، و يبيعه بـ 1200 جنيها ، واعترف تفصيليا بأنه دعى جوز شهد وآخرون بقضاء المصيف بشقته ، وخاصة تربطه علاقة قوية بزوج المجنى عليها ، و انهم جيرانه فإتفق مع المتهم الأول، " بلال. ع. م. ص."، 21سنه نقاش ، على ممارسة العلاقة الجنسية معها ، و قام بوضع الهاتف على مقعد داخل غرفة النوم ، وقام بتغطية بكرتونة ، واجري تسجيلا تجريبيا بالفيديو .

وتأكد ان الرؤية جيدة بالفيديو ، ويظهر به اركان الغرفة فأخبر بلال انه سيقوم بإصطحاب زوج المجنى عليها ، للنزول للشارع للتسوق ، حتى تحين له الفرصة بإلتهام فريسته بين انيابة ، و قبل عودتهما للشقة اخبره بأنه سيقنع زوجها بالإتصال به ليخبره بأنه عائد من الخارج ، حتى ينذره بعودته وينهى ارتكاب فعلته الشنعاء ، وعندما عدت الى المنزل هرعت نحو غرفة النوم ، ورفعت الكرتونة واخذت الهاتف وشاهدت الفيديو الجنسي وواجهتها بإخبار زوجها بخيانتها وطلبت منها ممارسة الجنس معها بالإكراه او فضح امرها ، فرضخت لممارسة العلاقة الجنسية .

وتحصلت منها عن طريق المتهمين " نبيل. ح. ا "، 61 سنه بدون عمل" حنان. م. ن. "، 46 سنه ربة منزل محبوسين، ومن جدها ووالدتها على مبالغ مالية قدرها 150 الف جنيه عنوة خشية من نشر مقاطع الفيديوهات الجنسية وفضحها وخاصة انها تعمل بمكان مرموق وتتقاضي مبالغ مالية كبيرة. ، بالكشف الجنائي عن المتهم تبين انه صدر حكم بالسجن المشدد لمدة ٣ سنوات ، وقضي فترة العقوبة عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٠ بسحن الفيوم ، بتهمة الإتجار فى جوهر الهيروين المخدر ، فأمرت النيابة العامة بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات ، مع مراعاة التجديد فى الميعاد القانوني ، وباجراء تحليل مخدرات لمعرفة اذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمة ، وكشف صحيفة الحالة الجنائية.

تعود احداث الواقعة عندما تلقي اللواء، محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من اللواء هشام رشاد حكمدار المنيا بالواقعة ، واكدت التحريات الاولية والنهائية التى اشرف عليها اللواء حاتم ربيع مدير المباحث صحة الواقعة ، وقيام المتهمين بإرتكابهم الواقعة لإبتزازها والحصول على مبالغ مالية ، نظير عدم نشر الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي ، وتم تقننين الاجراءات وضبطهم واعترفوا تفصيليا بإرتكابهم الواقعة.