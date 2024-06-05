الأسهم اليابانية: "نيكاي" يغلق على تراجع بعد بيانات وظائف أميركية ضعيفة

اختتم المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تداولات جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع، وسط انخفاض الأسهم سريعة التأثر بالتطورات الاقتصادية في أعقاب بيانات جاءت أضعف من المتوقع لسوق العمل في الولايات المتحدة، فيما أثر ارتفاع الين سلباً على المعنويات.

الأسهم اليابانية

وهبط المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 0.89% ليصل الى مستوى 38490.17 نقطة.

وأنهت وول ستريت تعاملات أمس مرتفعة بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأميركية الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام في أبريل ، مما يشير إلى تباطؤ في قوة سوق العمل وهو ما يدعم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة هذا العام.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الليلة الماضية قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه بفعل تقليص المستثمرين لرهاناتهم في الأسواق الناشئة في التعاملات الآسيوية.

ونزل مؤشر شركات الشحن فى أسواق الأسهم اليابانية 2.86%، وتراجع مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 2.95%، وانخفض مؤشر شركات الصلب 2.05%.

وتراجع قطاع التأمين فى أسواق الأسهم اليابانية 3.73% وكان الأكثر انخفاضا بين المؤشرات الفرعية بالبورصة والتي يبلغ عددها 33 مؤشرا.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك فى أسواق الأسهم اليابانية 4.64% بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة إليوت مانجمنت تعيد بناء حصة تتجاوز قيمتها ملياري دولار في المجموعة المتخصصة في استثمارات التكنولوجيا.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية 1.41% إلى 2748.22 نقطة مع انخفاض سهم تويوتا موتور 2.43% ليصبح الأكثر تراجعا على المؤشر.

العقود الآجلة للأسهم الهندية تعاود الارتفاع وتعوض جزءا من خسائرها

الأسهم الهندية

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الهندية لتعوض جزءا صغيرا من الخسائر التي تكبدتها يوم أمس عندما أظهرت نتائج الانتخابات أن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي فقد أغلبيته في البرلمان وسيحتاج إلى الاعتماد على حلفاءه لتشكيل الحكومة.

وارتفعت عقود يونيو على مؤشر NSE Nifty 50 القياسي اليوم بما يصل إلى 0.7%، بعد انخفاض المقياس الأساسي بنسبة 5.9% في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من تعهد مودي بالاستمرار في منصب رئيس وزراء الهند، إلا أن العديد من المستثمرين يرون أن اعتماده بشكل أكبر على حلفائه يشكل خطرا على السياسات التي سيتخذها.