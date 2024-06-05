خفض نسب الغاز الطبيعي لمصانع الاسمدة يكبد البورصة 25.1 مليار جنيه

عصف قرار الحكومة بخفض إمدادات الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة بنسب تفاوتت بين 20 إلى 30% بمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بصورة جماعية

خسر رأس المال السوقي للأسهم 25.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.789.1 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوي 26643 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى5794 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8422 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 3.5 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 3.5 مليار جنيه.