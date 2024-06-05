أهم الأدعية عند الكعبة خلال الحج.. فيديو

أجاب الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة حول: "أهم الأدعية عند رؤية الكعبة المشرفة أثناء أداء فريضة الحج؟".



وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "أو لما تشوفى الكعبة لكى دعوة مستجابة، فاطلب ثلاث دعوات، اللهم ارض عني، اللهم اجعلنى مستجاب الدعوة، اللهم ارزقنى حسن الخاتمة".

وأضاف: "بدعاء طلب الرضا فكل الأمال ستتحقق، وكمان لما تكون مستجاب الدعاء هيكون كل دعوة تدعو بها تستجاب، وكمان حسن الخاتمة".

وتابع: "لازم أول ما أشوف الكعبة أقف واقول: (اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَشْريفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِن شَرَّفَهُ وكَرمَهُ مِمَّنْ حَجَّه أو اعْتَمَرَه تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا)".



وأجاب في سياق آخر على سؤال متصلة تدعى أمل من المنيا، حول: "ظلمت حد وكانوا بيدعوا على فبيتى اتخرب واطلقت وعندى شماكل كثيرة وروحت صالحتهم، بس مش قادرة ارد إيه حقوقهم ولا أعرف أعمل إيه معاهم هم رافضين وعاوزين حقهم وأنا مش معايا وعاوزه ربنا يغفر لى؟".



وأوضح : "من شروط التوبة الأساسية الندم، ليس العيب إن الإنسان يخطأ لكن العيب إنك تتمادى فيها، هي عملت اللى عليها وتابت وخلاص".

وأردف: "اللى عنده ذنوب كثيرة عنده أبواب التوبة مفتوحة، ارفع ايديكم لربنا وقول تبنا الي الله ورجعنا الي الله وندمنا علي ما فعلنا وعزمنا علي اننا لا نعود إلى المعاصي أبدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام ونشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ونستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب إليه".