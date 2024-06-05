أغاني الحج الصعيدي .. رايحة فين يا حجة الأبرز

تعتبر زفة الحجاج من أهم العادات الشعبية في وداع الحاج، ومن أبرزها رايحة فين ياحجة يام شال قطيفة.. رايحة أزور النبي محمد والكعبة الشريفة”، بهذه الأغاني يودع أهالي الصعيد في القري أهاليهم عند سفرهم لأداء فريضة الحج، ففور إعلان قرعة الحاج واختياره لأداء مناسك الحج، تبدأ مراسم التجهيز للحاج قبل رحيله عن بلده.

أشهر أغاني الحج

حاجة حاجة يام شال قطيفة

رايحة فين يا حاجة.. رايحة أزور النبي محمد والكعبة الشريفة

رايحة فين ياحاجة بشالك الرمادي.. رايحة أزور النبي محمد وأبلغ مرادي

الحج

رايحة فين ياحاجة وشاقة البحور.. رايحة أزور النبى محمد وأزمزم شعورى

رايحة فين ياحاجة يام شال سماوى.. رايحة أزور النبى محمد وأرجع علي القناوى

وأدعيلي يامّا من علي الشريفة.. وأدعيتلك يامي ياولدي والكعبة الشريفة

يازايرين النبي خدوني معاكم.. أنا نفسي أزور النبي محمد وأجي معاكم

يافاطنة يافاطنة يابنت نبينا.. افتحي البوابة يافاطمة ده أبوكي داعينا

الحج

اركبي يا حاجة وردي غطاكي.. ما يرعبكيش المالح دا ولدك في طولك

اركبي يا حاجة وردي غطاكي.. ما يرعبكيش الجمل ولدك وراكي

ياللى على الحج ناوى.. وزيارة طه نبينا

بلغه مني سلامي.. وقول له مشتاق بيحبك

الحج

وحبك يانبينا الغالي.. حرم عليا منامى

بعيدة بعيدة يا بلاد الرسول.. بعيدة بعيدة ونفسى أزور

الحج

وأمسح بإيدى شباكه الكريم.. وأكحل عيونى بنور البشير

بعيدة بعيدة وإن عطاني ربي لأروحلك سعيدة.. بعيدة ونفسي إن عطاني ربي لأروحلك بزفة