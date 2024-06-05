اليوم بدء قبول تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية اعتبارا من اليوم الأربعاء 5 يونيو ولمدة خمسة عشر يوما فعلية على أن تكون إجازة عيد الأضحى ليست من المدة القانونية

وكان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية أمس



عام بنسبة نجاح ٧٧.٤ %

مهنى بنسبة نجاح ٨٠.٧%

الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٧٨%

المكفوفين وضعاف البصر ١٠٠%

تلمذه صناعيه ١٠٠%

وذلك عقب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والتي استغرقت أسبوع

جدير بالذكر أنه حصل 20 طالب وطالبة على الدرجة النهائية وكانوا جميعا ترتيب الاول مكرر