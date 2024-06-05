التموين تتابع توافر اللحوم الحية المذبوحة بالمجمعات والشوادر والأسواق

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كتاباً دورياً لتنظيم عمل الادارات والمديريات وكذلك الرقابة على كافة الانشطة التموينية والتجارية خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.

وقد نص الكتاب الدورى الصادر بالتوجيه على العمل بالتناوب خلال فترة عيد الاضحى المبارك للرقابة والمرور على كافة الانشطة من المخابز البلدية والانشطة التموينية الاخرى والاسواق و متابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية من توافر اللحوم الحية والمذبوحة واسعارها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والاسواق ولتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن والتابعة لوزارة الزراعة والوحدات المحلية بالمحافظة وشمل الكتاب الدورى التوجيه بعمل المخابز البلدية بكل ادارة تموينية والسماح بمنح اجازات لبعض المخابز البلدية حال طلبها لذلك بكل منطقة وبما لا يتجاوز 20% من اعداد المخابز البلدية العاملة بكل ادارة تموينية مع مراعاه عدم تاثر المنطقة وتوافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين ومتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز وذلك تيسير للمواطنين للحصول على احتياجتهم من الخبز بسهولة ويسر والاعلان عن ذلك بواجه المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المواطنين والمستهلكين.



وصرح المتحدث الرسمي ومعاون الوزير للمشروعات والاعلام الاستاذ احمد كمال بأن الكتاب الدورى الصادر من الاستاذ الدكتور الوزير قد شدد على المتابعة والرقابة على الاسواق والاسعار وكذلك متابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركتى الجملة والبدالين التموينيين والتى يتم صرفها شهريا على البطاقات التموينية والمتابعة والاشراف والرقابة على توافر كلا من اسطوانات البوتجاز بالمستودعات بالكميات والاوزان والاسعار الرسمية المقررة و تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية واخرى فرعية بالادارات التموينية لمداومة المرور ومتابعة الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على ازاله اسبابها بالاضافة الى اخطار الادارة المركزية لشئون الرقابة بتقرير يومى عن الحالة التموينية خلال ايام عيد الاضحى المبارك يوميا.