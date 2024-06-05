أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء بالمزرعة والأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء.. شهدت اسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، خاصة سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 5-6-2024 في الأسواق المصرية، والذي يشهد تأرجحًا بالشركات، خلال الأيام الماضية.

ورغم ذلك يتوقع عدد من خبراء الدواجن أن يسود الهدوء والاستقرار في أسعار الكتاكيت اليوم خلال الفترة المقبلة والتي من المحتمل أن تنخفض أيضًا وذلك بحسب تصريحات سبق وأدلى بها سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وفي هذا السياق تستعرص بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في أسواق الدواجن ومن ارض المزرعة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية التي تشغل الرأي العام، للوقوف على آخر المستجدات التي تتصدر الاسعار، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في الأسواق والمحلات التجارية

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض 22.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 10 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 20 جنيهًا.

وفى عدد من الشركات الخاصة بالدواجن، وفقًا لما نشرته شركة المرشد للدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 33 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 34 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة الفيروز للدواجن 29.5 جنيه.

سعر الكتكوت الوطنية للدواجن 33 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة الوداي للدواجن 29.5 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة العناني 34 جنيهًا.

سعر الكتكوت مجموعة مكة المكرمة ابيض 28 جنيهًا وساسو 20 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة رواد النيل 33.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 44 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15.5 جنيه عمر يوم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تربية الكتاكيت في المنزل تعتبر من الأمور المتوفرة بجميع المنازل، إذ تلجأ إليها ربات البيوت من أجل توفير النفقات، وبالتالي فإن بوابة الوفد الإلكترونية تقوم يوميًا برصد كل ما هو جديد عن سعر الكتكوت الابيض اليوم.