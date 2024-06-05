نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي الحقوق والتربية الرياضية

تفقد الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي الحقوق والتربية الرياضية.



رافقه خلال الجولة الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على اللجان، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

وأجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات، مشيداً بحرص إدارة الكليتين على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، موجهاً بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب والعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة لهم.



وثمن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجهود التي يقوم بها جميع العاملين بالجامعة خلال فترة الامتحانات.