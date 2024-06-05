أدعية الحج.. رحلة الروح والدعاء في مناسك الحج

الحج من الفرائض التي ينتظرها جميع المسلمون كل عام، حتى إذا لم تتيح لهم الفرصة لزيارة بيت الله الحرام فيتابعون الحجاج التليفزيون؛ ليشاركونهم الأحداث المشاعر مع النظر إلى الكعبة.

ورغم أن ليس هناك صيغة معينة لقول دعاء الحج والعمرة، حيث يتيح الله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين الدعاء بأي شيء يتمناه العبد مع نية اليقين بأن الله سيستجيب، وفيما يلي نقدم لك أدعية الحج وأماكن قولها:



أدعية الحج بالترتيب

دعاء الإحرام:

عندما يعقد الحاج نية الإحرام، يقول:

"لبيك اللهم حجًا" أو "لبيك اللهم عمرةً"، حسب النية، ثم يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك."





دعاء عند دخول مكة:

عند دخول مكة، يُسن أن يقول الحاج: "اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرم لحمي ودمي وعظمي على النار."





دعاء عند رؤية الكعبة:

عند رؤية الكعبة لأول مرة، يُسن أن يرفع الحاج يديه ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.





أدعية الطواف:

أثناء الطواف حول الكعبة، يمكن للحاج أن يقرأ ما شاء من الأدعية، ومنها: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار."

وعند الركن اليماني يقول: "بسم الله والله أكبر."





دعاء السعي بين الصفا والمروة:

عند الوصول إلى الصفا والمروة، يُسن أن يقول الحاج:

"إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به."

وعند الصعود عليهما، يدعو قائلاً: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده."

دعاء يوم عرفة:

هذا اليوم هو أعظم أيام الحج، وفيه يُسن الإكثار من الدعاء والتضرع. من الأدعية المشهورة في يوم عرفة:

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير."





دعاء عند رمي الجمرات:

وعند رمي الجمرات في أيام التشريق، يقول الحاج: "بسم الله، والله أكبر، رغماً للشيطان وحزبه."





دعاء المبيت في مزدلفة:

بعد الإفاضة من عرفات والمبيت في مزدلفة، يدعو الحاج: "اللهم اجعلها حجة مبرورة وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً."





دعاء الطواف الوداع:

في الطواف الأخير (طواف الوداع)، يُسن أن يدعو الحاج: "اللهم إني أسألك عفوًا عن كل ذنب، ونجاحًا في كل طاعة، وقبولاً لكل عمل، ونجاةً من كل إثم."





هذه الأدعية مستمدة من السنة النبوية وهي تذكير للمسلمين بأهمية النية الصالحة والإخلاص في العبادة، ويُفضل للحاج أن يكون خاشعًا ومتواضعًا في دعائه، وأن يطلب من الله بصدق وإلحاح، عسى أن تُقبل منه دعواته ويُتقبل حجه.