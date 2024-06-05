أساطير اليورو : زين الدين زيدان اسطورة فرنسا وريال مدريد

يعد النجم الفرنسي زين الدين زيدان بلا شك احد اكبر نجوم كرة القدم العالمية عبر تاريخها بعدما نجح في حفر اسمه بين كبار نجوم الكرة سواء عندما كان لاعبا وقائدا للمنتخب الفرنسي نحو اكبر الانجازات ثم بعدما اصبح مدربا من اكبر المدربين وحقق انجازات كبيرة مع نادي ريال مدريد .

بدأ زين الدين زيدان مشواره مع الكرة داخل نادي كان الفرنسي ومن بعده نادي بوردو الفرنسي حيث نجح في جذب انظار عدد من الاندية الكبرى في اوربا لينجح نادي يوفنتوس اكبر اندية الدوري الايطالي في الظفر بضم زين الدين زيدان عام 1996 حيث كان النادي الايطالي هو بطل دوري أبطال اوربا قبل مجىء زيدان مباشرة .

في نادي يوفنتوس نجح زين الدين في قيادة اليوفي للقب الدوري الايطالي مرتين الى جانب لقب كأس الانتركونتيننتال عام 1997 ونجح في الوصول الى المباراة النهائية لدوري أبطال اوربا 1997 لكنه خسر امام بروسيا دورتموند الالماني في المباراة النهائية في ميونخ وحصل ايضا على لقب افضل لاعب اجنبي في الدوري الايطالي .

عام 1998 نجح زيدان في قيادة اليوفنتوس الى الوصول الى نهائي دوري ابطال اوربا لكنه خسر من جديد امام ريال مدريد بهدف مقابل لاشىء لكنه فاز بلقب الدوري الايطالي وفي نفس العام فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم من الفيفا واستمر زين الدين زيدان مع يوفنتوس حتى عام 2001 .

في صيف 2001 انتقل زين الدين زيدان الى نادي ريال مدريد في صفقة قياسية تكلفت 78 مليون يورو ونجح وسط الجلاكتيوس في ريال مدريد في حصد العديد من الالقاب اولها لقب دوري أبطال اوربا عام 2002 بالفوز على بايرليفركوزن الالماني بهدفين لهدف منهما هدف اعجازي سجله زين الدين زيدان بنفسه ثم في الموسمن التالي قاد ريال مدريد للقب الدوري الاسباني .

مع المنتخب الفرنسي

كان لزين الدين زيدان بصمة لا تنسى مع المنتخب الفرنسي حيث قاده للقبه الاول العالمي بالفوز بلقب كأس العالم عام 1998 بفرنسا وكان احد اهم نجوم البطولة وسجل هدفين من اهداف الديوك الفرنسية الثلاث في المباراة النهائية ثم كان التتويج بلقب كأس اوربا عام 2000 في الاستضافة المشتركة بين هولندا وبلجيكا وقدم زين اروع المباريات مع المنتخب الفرنسي حتى توج باللقب في المباراة النهائية الدرامية امام المنتخب الايطالي وسجل هدفين في مشوار البطولة امام اسبانيا والبرتغال في الدور نصف النهائي .

عام 2006 وقبل نهائيات كأس العالم في المانيا اعلن زين الدين زيدان انه ينوي اعتزال كرة القدم نهائيا وقدم بالفعل واحدة من افضل بطولاته مع المنتخب الفرنسي الذي عوض خيبة الامل والخروج المبكر في كأس العالم 2002 بالوصول من جديد الى المباراة النهائية 2006 امام منتخب ايطاليا وهي المباراة التي سجل فيها هدفا للمنتخب الفرنسي من ركلة جزاء لكنه تعرض للطرد بعد النطحة الشهيرة لمدافع ايطاليا ماركو ماتيراتزي في الشوط الاضافي الثاني لتفوز ايطاليا باللقب بركلات الترجيح .

زين الدين زيدان مدربا

عام 2010 اعلن نادي ريال مدريد مستشارا فنيا للفريق الاول في وجود البرتغالي جوزية مورينيو ثم اصبح مديرا فنيا لفريق ريال مدريد الثاني ( ريال مدريد كاساتيا ) عام 2014 دون الحصول على الدراسات التدريبية الازمة .

عام 2016 وبعد اقالة المدير الفني الاسباني رافائييل بينيتيز تم اعلان تولى زين الدين زيدان مهمة تدريب ريال مدريد وقاد الفريق الملكي الى حقبة تاريخية حيث حقق لقب دوري ابطال اوربا عام 2016 على حساب اتلتيكو مدريد وكأس العالم للاندية في نفس العام ودوري ابطال اوربا عام 2017 على حساب يوفنتوس الايطالي وكأس العالم للأندية مجددا بالفوز على جريميو البرازيلي ثم في عام 2018 حقق دوري أبطال اوربا للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على ليفربول الانجليزي بثلاثة اهداف لهدف ليصبح اول مدرب في التريخ يفوز باللقب الاوربي ثلاثة مرات متتالية و ثالث مدرب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد بوب بيزلي وكارلو انشيلوتي ليعلن بعدها استقالته من تدريب ريال مدريد .

عام 2020 عاد زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد بعد سلسلة من النتائج المخيبة للامال حققها النادي الملكي ليعود زيدان ويقود الملكي للفوز بلقب الدوري الاسباني 2019 / 2020 ثم للمرة الثانية تقدم بأستقالته من تدريب ريال مدريد .