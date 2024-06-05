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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة شخصين في إنقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت في بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب شخصين فى حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت في نطاق قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت على الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى نطاق قرية الميمون.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابان إلى المستشفى التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى إلى موقع البلاغ لرفع المازوت المسكوب من على الطريق، وإعادة حركة سير المركبات إلى طبيعتها.

الجريدة الورقية